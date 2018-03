Extrait

Version grand format ISBN : 9782747082051 Editeur : Bayard Jeunesse Prix grand format : 15.90 € Acheter le livre

Aram, 12 ans, a été abandonné par son père, Greydon, quand il était enfant. C'est dire s'il voit son retour d'un très mauvais oeil. Et ce d'autant plus que Greydon l'embarque sur son bateau sans lui demander son avis. Là, Aram doit tout apprendre, sous la surveillance d'une jeune fille qui le rudoie, Makasa. Alors qu'il commence tout juste à prendre ses marques auprès de l'équipage et à apprivoiser son père, le bateau est attaqué par une bande de pirates.

Aram et Makasa, seuls survivants, décident de prendre la route, lui pour rentrer chez sa mère et son beau-père, elle pour retrouver la trace de Greydon. Ils ne le savent pas, mais leur aventure ne fait que commencer... Croisant des créatures souvent hostiles, parfois amies, aidés en cela par le talent d'Aram qui, en dessinant tout ce qu'il voit, a le don d'attendrir la plupart d'entre elles, ils avancent, guidés par une étrange boussole. Greydon l'a léguée à son fils, avec une mission : ne jamais s'en séparer. Mais elle ne désigne par le Nord... Alors où les mène-t-elle ?

traduction : Emmanuelle Urien

