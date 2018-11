Extrait

Résumé du livre

Qui n'a pas rêvé un jour de voyager dans le temps ? Plusieurs auteurs ont tenté l'expérience auparavant, chacun y allant avec son style et ses idées. En ce qui me concerne, j'ai la passion de l'Histoire et de l'écriture. La fusion de ses deux passions m'a donc amené à créer, uniquement pour mon plaisir, le personnage de Stéphane qui vivra pour moi vingt-cinq voyages à travers différentes époques, de la Rome Antique à la chute du mur de Berlin. Jeune canadien un peu désorienté, il est projeté dans l'espace-temps à des périodes charnières de différentes époques et par son action il pourrait influencer le cours de l'Histoire à venir. Sa première destination est la Nouvelle-France en 1759. Celle-ci est sur le point de basculer et d'être conquise par les anglais. Stéphane le sait car il connaît déjà les étapes de la conquête anglaise en Amérique. Il est déterminé mais est-ce que ce sera suffisant pour modifier le cours de l'Histoire ?

