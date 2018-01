Résumé du livre

Vous l'attendez depuis deux ans, le voici ! Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie.

Premier chapitre



INDEX DES PRINCIPAUX PERSONNAGES

APPARUS DANS LES DEUX PREMIERS TOMES



Charles : Habitué du parc des Buttes-Chaumont et des troquets aux alentours, il rencontre Vernon au début du tome 2, alors que ce dernier est échoué sur un banc, malade et fiévreux. Charles s’occupe de lui et devient son ami. Il a gagné, il y a longtemps, le gros lot à la loterie nationale, et a décidé de n’en parler à personne.

Kiko : Ancien trader, cocaïnomane, il vit dans le VIIIe arrondissement de Paris. Convaincu que Vernon est un DJ de génie, il l’a hébergé quelque temps, l’a mis dehors, et s’est réconcilié avec lui.

Alex Bleach : Chanteur de rock, mort d’overdose au début du tome 1 dans une chambre d’hôtel. Vieil ami de Vernon, il a enregistré deux cassettes sur lesquelles il raconte son histoire, en particulier ses démêlés avec Dopalet, qu’il accuse d’avoir tué Vodka Satana, dont Alex fut très amoureux.

La Véro : Elle apparaît brièvement dans le tome 2, en tant que compagne de Charles. Elle s’est toujours tenue à distance du groupe de Subutex.

Pamela Kant : Ex-star du porno, geek. Elle était l’amie de Vodka Satana. Elle a participé à la recherche de Vernon dans le tome 2, avant de devenir son amie.

Marcia : Transsexuelle d’origine brésilienne, vit à Paris où elle est coiffeuse sur des shootings de mode. Elle vivait dans l’appartement de Kiko, dans le tome 1. Alors que Vernon était tombé éperdument amoureux d’elle, elle a disparu.

Laurent Dopalet : Producteur, quinquagénaire, père d’Antoine. Dans le tome 1, il embauche la Hyène pour retrouver les cassettes compromettantes d’Alex Bleach. A la fin du tome 2, le producteur est agressé à son domicile par Aïcha et Céleste, qui veulent venger l’assassinat de Vodka Satana.

La Hyène : Détective privée au black, elle travaillait pour Dopalet mais l’a trahi pour se joindre au groupe qui entoure Subutex.

Olga : SDF dans le tome 2, elle est d’une nature explosive. Elle s’est entichée de Vernon, qu’elle a rencontré lorsqu’il s’est trouvé dans la galère.

Xavier : Scénariste sans succès depuis une vingtaine d’années, époux de Marie-Ange, il a une fille, il aime les chiens et a rejoint le groupe autour de Vernon.

Marie-Ange : Epouse de Xavier, avec qui elle a une petite fille.

Sylvie : Ex d’Alex Bleach, elle a hébergé Vernon dans le tome 1, a eu une brève romance avec lui, puis l’a poursuivi avec rage après qu’il a disparu sans explication. Elle s’est jointe au groupe qui l’entourait dans le parc des Buttes-Chaumont. Sylvie est la mère de Lancelot, qui a quitté le domicile familial au début du tome 1 pour se mettre en ménage.

Emilie : Amie de jeunesse de Vernon, elle était bassiste dans sa jeunesse mais a coupé les liens avec le monde de la musique. Elle a brièvement hébergé Vernon, puis a participé à sa recherche avant de joindre le groupe qui l’entourait aux Buttes-Chaumont.

Laurent : Vernon le rencontre alors qu’il est à la rue. Sans domicile fixe, Laurent est un galérien de longue date. C’est lui qui explique à Vernon les rudiments de la vie de précaire.