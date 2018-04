Extrait

Version grand format ISBN : 9782710383031 Editeur : Table Ronde Prix grand format : 21 € Acheter le livre

avec chaPitre.com Version numérique ISBN : 9782710383048 Editeur : Editions de la Table Ronde Prix grand format : 14,99 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Clare est de moins en moins sûre du rôle que les hommes devraient tenir dans sa vie. Son premier mari, Richard, était plus âgé qu’elle, et son mépris pour la jeunesse de Clare s’était peu à peu transformé en une glaciale indifférence. Jonathan, son deuxième mari dont elle est séparée provisoirement, est trop coulant : excessivement attentionné et inquiet, non sans une touche de pédanterie.

Joshua, rencontré à une fête, est d’un tout autre genre. Il commence par l’impressionner en écrasant sa cigarette sur son pouce, et sa désinvolture n’est pas loin de la séduire complètement. Si, le lendemain, elle hésite encore à essayer de le retrouver, c’est le conseil de sa nouvelle amie, Mrs Fox, qui achève de la convaincre : "Prends un amant, l’exhorte-t-elle. Mieux vaut avoir un amant quand on est jeune qu’une névrose quand on est vieille."

Tendre, mélancolique et ironique, Valse-hésitation est une histoire d’amour parfaitement maîtrisée.

traduction Anouk Neuhoff

Premier chapitre