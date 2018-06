Extrait

Version grand format ISBN : 9782253045618 Editeur : Preludes Prix grand format : 16.90 € Acheter le livre

avec chaPitre.com Version numérique ISBN : 9782253905073 Editeur : Préludes Prix grand format : 11,99 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Un seconde de trop et vous perdez tout. un, deux, trois... Lisa Dale ferme les yeux et compte jusqu'à cent lors d'une partie de cache-cache avec sa fille. Lorsqu'elle les rouvre, Ella, quatre ans, a disparu. Sans laisser la moindre trace. La police, les médias et la famille de Lisa font corps pour retrouver la fillette. Mais si leur instinct les éloignait d'Ella ? Et si le ravisseur était connu d'eux tous ? Suspense psychologique addictif, Une seconde de trop explore la culpabilité d'une mère et le cauchemar de tout

Premier chapitre