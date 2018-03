Extrait

Résumé du livre

Dans ce nouvel opus du grand Manzini, nous retrouvons un Rocco Schiavone déprimé et plus grincheux que jamais. Depuis qu'Adele, la fiancée de son meilleur ami, a été assassinée par erreur - le meurtrier pensant abattre Rocco -, il ne croit plus en rien et s'isole dans une pension sordide.

Il décide tout de retrouver l'assassin d'Adele. Pour ça il doit passer en revue tous ceux qui pourraient lui en vouloir : entre Stefania Zaccaria, qu'il a arrêtée pour proxénétisme, et Antonio Biga, malfrat septuagénaire à la retraite, la liste des candidats est longue.



En parallèle, Rocco poursuit son installation à Aoste : il emménage dans un nouvel appartement, où il se lie d'amitié avec son bruyant voisin de seize ans, fan de heavy metal, et enquête sur la famille Turrini, tous corrompus jusqu'à l'os. Rocco pense qu'ils sont les relais locaux de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, visiblement bien implantée dans le Val d'Aoste.

Ses amis de toujours l'aident à leur manière en parcourant les bas- fonds de la pègre romaine.

Rocco parviendra-t-il à aller au bout de sa traque effrénée ? Trouvera- t-il le meurtrier d'Adèle ?

Et surtout, Rocco ne commencerait-il pas à aimer cet Aoste froid et inhospitalier qu'il prend tant de plaisir à critiquer ?

Traduction Samuel Sfez

Premier chapitre