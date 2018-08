Extrait

Version grand format ISBN : 9782072797392 Editeur : Gallimard Prix grand format : 17 € Acheter le livre

avec chaPitre.com Version numérique ISBN : 9782072797408 Editeur : Editions Gallimard Prix grand format : 11,99 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

« Et l’enfant ? Il dort, il dort. Que peut-il faire d’autre ? »



Une jeune mère célibataire s’occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans famille à proximité, sans budget pour une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle. Pour échapper à l’étouffement, la mère s’autorise à fuguer certaines nuits. À quelques mètres de l’appartement d’abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la poursuite d’un semblant de légèreté.



Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien de temps encore ?



On retrouve, dans ce nouveau livre, l’écriture vive et le regard aiguisé de Carole Fives, fine portraitiste de la famille contemporaine. Après C’est dimanche et je n’y suis pour rien et Une femme au téléphone parus dans la collection « L’Arbalète », Tenir jusqu’à l’aube est son quatrième roman.

Premier chapitre