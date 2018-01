Extrait

Version poche ISBN : 9782266282437 Editeur : Pocket Prix grand format : 6.95 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Voilà treize jours qu'Ariane a posé ses valises dans cette villa de la côte d'Albâtre. Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d'un siècle plus tôt, lorsqu'une fameuse actrice de la Comédie- Française vint y cacher un lourd secret. Se sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la raison...



Bienvenue au pays de Caux, terres de silences, de pommiers et de cadavres dans les placards...



Dans les romans de Michel Bussi, vous étiez surpris jusqu'à la dernière page...

Dans ses nouvelles, vous le serez jusqu'à la dernière ligne.

Premier chapitre