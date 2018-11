Extrait

Résumé du livre

Subjonctif est l'histoire d'Ange-André de Ladace, qui en vient à corriger les fautes de français à coup de Maüser. Subjonctif est donc un roman noir, mais pas vraiment ou pas seulement. Le mode de conjugaison en question a un rôle essentiel dans l'intrigue, de même que le passage du millénium, les Faux de Verzy, le et la Champagne, les chevaux de course, la noblesse d'épée... Subjonctif pourrait prendre place entre Suskind et Pennac, avec une écriture dans laquelle les envolées syntaxiques offrent au vocabulaire argotique et aux néologismes un tremplin savoureux. Subjonctif s'amuse avec la langue et, effet secondaire non négligeable, donne à nos jeunes lecteurs adolescents l'étonnant désir d'entrer dans la bande des académiciens... qui ne plaisantent pas avec les terminaisons en asse, inssent, eusse, eoiraient et autres ûssiez !

Premier chapitre