Résumé du livre

Arraché à sa famille, Jonas vit depuis ses 10 ans dans un pensionnat pour enfants autochtones et se plie aux règles qui ont pour but, petit à petit, de tuer l'Indien en lui. Comment survivre au sein de cet enfer ? Un roman poignant et captivant qui dénonce ces pensionnats, véritables prisons qui ont existé aux Québec jusqu'à la toute fin du XXe siècle.



Nathalie Bernard est publiée depuis une vingtaine d’années chez différents éditeurs. Fascinée par les contes et les récits d’initiation, elle a d’abord écrit pour les grands des histoires de vampires, de sorcières, de sirènes et autres créatures fantastiques. Depuis quelques années, elle se consacre plus particulièrement à l’écriture pour la jeunesse. Chanteuse à ses heures perdues, il lui arrive de donner une forme “spectaculaire” à ses romans. Elle espère apporter à ceux qui la lisent un peu du rêve et du réconfort qu’elle a elle-même reçus en parcourant certains livres…

