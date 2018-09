Extrait

Le billet est-là, sur la table, Léonie hésite. Un festival électro-rock en plein air, ce n’est pas son truc. Ce qu’elle aime, elle, c’est la guitare, la musique classique.

Mais ce pass, c’est peut-être une chance de s’évader. D’oublier cette maladie qui lui fait perdre la vue et ces gammes qu'elle ne prend plus plaisir à jouer.

Alors, Léonie se lance. Et c'est au cours de cette nuit d'été inédite qu'elle rencontre Ezra, jeune voyageur marginal qui lui prend la main et va la guider durant tout le festival…

Le temps d’une soirée, ses peurs s’envolent, et son cœur pour la première fois vibre d’un sentiment nouveau et puissant.

Soudain un orage violent éclate et disperse la foule dans un mouvement de panique. Léonie est brutalement séparée d'Ezra. Elle tombe et, impuissante, se recroqueville sur elle-même dans la boue avant d'être piétinée.

Léonie sort de cette épreuve, anéantie.

À bout de forces, elle se laisse glisser peu à peu et s'enferme dans la solitude et la peur. Plus rien ni personne ne compte, ni la musique ni même Ezra.

Et si une guitare mythique signée Sevan Ropero, pouvait changer le cours des choses ?

Ezra se promet de tout faire pour aider Léonie à retrouver l'envie de vivre. Guidé par la légende Ropero, il se met en route vers les montagnes à la recherche du vieux luthier espagnol.

