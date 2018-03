Extrait

Version numérique ISBN : 9782745998835 Editeur : Editions Milan Prix grand format : 10.99 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Le fleuve Danèk, sur lequel travaillent Wull et son père, charrie cadavres et créatures maléfiques... Quand le destin cruel s'abat sur Pappa, Wull va devoir avancer et inventer pour survivre et tenter de sauver son père.Un futur classique, aux accents de "Moby Dick" dark, à mettre entre les mains de tous les fans de la série "L'Épouvanteur".



Premier chapitre