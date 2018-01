Extrait

Prévoir le futur. Certains nomment ça fixer l’abîme. À Normal Head on accueille des veilleurs stratégiques civils ou militaires rendus fous par leurs visions de bouleversements géopolitiques, guerres de drones et apocalypses diverses. Quand on retrouve à la place d’un patient un tas d’insectes dans son lit, les névrosés et déséquilibrés de l’institut se lancent dans une folle enquête, entre aliénation et surveillance…

"Tous regardaient dans l'abîme pour gagner leur vie. Et à force, l'abîme finit par les regarder aussi." Dans les régions sauvages de l'Oregon, Adam Dearden est interné à Normal Head, un institut accueillant intellectuels et visionnaires rendus fous par leurs sombres perceptions de l'avenir. Son arrivée coïncide avec la mystérieuse disparition d'un patient n'ayant laissé qu'un tas d'insectes dans son sillage...

traduction Laurent Queyssi

Premier chapitre