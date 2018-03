Extrait

Résumé du livre

Exister pour soi, loin du regard des autres, et goûter enfin la vie...

C'est l'histoire d'une femme qui perd l'homme qu'elle aime. Elle lui a tout donné : son temps, ses rêves, ses renoncements. Il était la star, pas elle ; cela lui allait très bien. Mais lorsque Ignace Lambert, dit Iggy, meurt d'une overdose, tout s'effondre. Il n'y a plus que le vide, et ce goût amer dans la bouche. Jusqu'au jour où Iris fait la rencontre du discret Adrien, solitaire et timide. Elle redécouvre qu'elle a un corps, qu'elle peut aimer... au risque de ne pas être payée de retour. Et alors ?

Avec une vision corrosive des rapports humains, de l'amour et de nos désirs les plus intimes, Caroline Vié brosse le portrait d'une femme de cinquante ans en quête d'un nouveau départ.

Premier chapitre