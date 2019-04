Résumé du livre

« Alors qu’il venait de mourir, Joseph se réveilla... »

Imaginez son étonnement en reprenant conscience sous le regard passablement vide de squelettes aux orbites creuses l’invitant à les suivre. C’est le début d’une aventure improbable où il est question de trépas, d’ossements et de poussière... beaucoup de poussière. Joseph est confronté à des interrogations existentielles dont la plus ardue est certainement de savoir s’il est vivant ou mort.Et que dire des singuliers personnages qu’il va rencontrer ? Sont-ils aussi trépassés que lui ou le fruit d’un délire psychédélique ? D’une pitoyable expérience de mort imminente ? Ou tout simplement d’une indigestion de champignons ?La fréquentation de cette galerie d’individus aussi célèbres que décédés, aux opinions très tranchées sur notre société, va amener Joseph à se poser une question fondamentale : mais où diable est passée la Vie ?

Premier chapitre

À ma femme Maguy pour sa patience.

À mes enfants, Alexandre et Nolwenn, pour ce qu’ils sont.

À mes parents pour leur soutien.

À mes amis pour ce qu’ils m’apportent.

Introduction



UN RÉVEIL DIFFICILE



Alors qu’il venait de mourir, Joseph se réveilla...

Dire qu’il en éprouva un certain étonnement serait un euphémisme. Il se rappelait la terrible douleur dans sa poitrine, l’immense gaillard qui s’était acharné sur lui en lui brisant trois côtes pour tenter de le ranimer et il se souvenait parfaitement bien de sa dernière pensée, qui pouvait se résumer à un « Oh ! Merde ! » retentissant. La vie n’avait pas été simple pour Joseph... Autant dire qu’il l’avait complètement ratée. Et maintenant qu’il se réveillait dans le noir complet, sans pouvoir bouger le moindre petit muscle, il commençait à se demander s’il n’avait pas non plus raté sa mort. C’était une idée particulièrement angoissante, car si la vie était limitée dans le temps, d’après ce qu’il savait, la mort ne l’était pas. Il sentit un léger sentiment de panique tenter de s’insinuer subrepticement en lui, comme un voleur dans une demeure vide... Paniquer quand on est décédé n’avait pas grand sens, aussi le sentiment de panique renonça-t-il à son entreprise, tout comme le voleur renonce à la sienne quand il se rend compte qu’il a bataillé une heure pour ouvrir la porte d’une maison témoin.

Joseph tenta de réfléchir... D’ailleurs, comment pouvait-il ne serait-ce que penser, puisque son cerveau n’était plus censé fonctionner ? Se pouvait-il en fait qu’il n’ait pas succombé mais... non, s’il était sûr d’une chose, c’était que son cœur ne battait plus. Peut-être s’était-il transformé en mort-vivant ? Voilà qui ne l’enchantait guère... Passer son temps à errer jusqu’à ce qu’un malade de la gâchette vous loge une balle dans la tête, ce n’était pas vraiment ce qu’il imaginait de plus excitant. Et puis les morts-vivants, ça n’existait pas... hein ?

Bon... il était mort et pourtant il pensait encore. Il n’allait tout de même pas passer l’éternité comme ça, juste à réfléchir dans le noir. Il y avait forcément autre chose... quelque chose qui lui échappait... peut-être allait-on venir le chercher ou peut-être était-il sur le point de se réincarner dans un bébé ou un animal quelconque venant au monde. Ce n’était pas non plus une idée des plus rassurantes. Tout recommencer à zéro ne l’intéressait pas plus que d’errer sous la forme d’un cadavre en décomposition gémissant à longueur de journée. En y réfléchissant, il fallait tout de même avouer que la perspective du paradis était pour l’heure celle qu’il aurait accueillie avec le plus de sérénité. Si seulement un ange pouvait se pointer pour l’emmener rejoindre ceux de ses amis et de sa famille qui étaient partis avant lui. Bon, il n’avait jamais eu beaucoup d’amis et sa famille passée dans l’au-delà se limitait à des grands-parents qu’il n’avait jamais connus. Enfin, tout valait mieux que de rester là à ne rien faire...