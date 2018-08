Extrait

Version grand format ISBN : 9782016269251 Editeur : Hachette Romans Prix grand format : 18 € Acheter le livre

avec chaPitre.com Version numérique ISBN : 9782016259719 Editeur : Hachette Romans Prix grand format : 18.00...77972957.... Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Kenzie est une jeune fille ordinaire, plutôt timide et discrète, avec une manie dont elle ne peut pas se passer : faire des listes. Pour tout. La dernière en date ? Celle des garçons qui lui plaisent ! Entre son plan A, le plus beau du lycée, et son plan D, son voisin insupportable mais mignon, il y a Mason, son meilleur ami, dont elle est amoureuse depuis des années.

Mais la liste est rendue publique, après être tombée entre de mauvaises mains. Kenzie, humiliée, ne pense qu’à raser les murs. Et, tandis que Mason lui demande des comptes sur leur amitié, c’est le plan D de Kenzie qui la surprend le plus : il lui avoue être déterminé à devenir… son véritable plan A !

traduction Alison Smith



Premier chapitre