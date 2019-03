Extrait

Résumé du livre

Scolarisée dans un lycée d’excellence, Camille a chaque jour plus de peine à cacher à ses parents ses notes en chute libre. Quand ceux-ci découvrent la vérité, les punitions tombent. Elle est alors privée de sortie, de téléphone, et surtout empêchée de retrouver Yanis, son petit ami, son âme frère, le seul qui la comprend et la soutient. C’est trop de pression pour Camille, qui craque et obtient de passer quelques jours à la ferme chez sa tante. Là, entre les vergers et la grange, au contact des animaux, Camille découvre une nouvelle voie, si éloignée des ambitions de réussite projetées par ses parents. Le chemin tracé par les adultes lui convient-il vraiment ? Et son histoire d’amour avec Yanis survivra-t-elle à toutes ces épreuves ?

Premier chapitre