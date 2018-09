Extrait

Version grand format ISBN : 9782221203422 Editeur : Robert Laffont Prix grand format : 22 € Acheter le livre

avec chaPitre.com Version numérique ISBN : 9782221221280 Editeur : Groupe Robert Laffont Prix grand format : 14,99 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Alors qu'elle a presque douze ans, Anna Kerrigan accompagne son père chez Dexter Styles, un homme qui, comprend-elle, est crucial pour la survie de sa famille. Derrière sa maison, elle aperçoit l'océan, qui l'émerveille autant que le mystère pesant qui lie les deux hommes.

Des années plus tard, son père a disparu, et le pays est en guerre. Anna travaille au chantier naval de Brooklyn, où les femmes effectuent des tâches autrefois réservées aux hommes, désormais au front. Elle devient la première femme scaphandrier ; sa mission essentielle, des plus dangereuses, consiste à réparer les navires qui aideront les Etats- Unis à remporter la guerre. Un soir, dans un club, elle croise de nouveau le chemin de Dexter Styles, et commence à comprendre la complexité de la vie de son père, ainsi que les possibles raisons de sa disparition.



traduction Aline Weill

Premier chapitre