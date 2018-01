Extrait

Résumé du livre

Mardi 2 novembre 2015. Lorsque Vasile, psychologue scolaire, se rend au commissariat du Havre pour rencontrer la commandante Marianne Augresse, il sait qu'il doit se montrer convaincant. Tres convaincant. Si cette fichue affaire du spectaculaire casse de Deauville, avec ses principaux suspects en cavale et son butin introuvable, ne trainait pas autant, Marianne ne l'aurait peut-etre pas ecoute. Car ce qu'il raconte est invraisemblable: Malone, trois ans et demi, affirme que sa mere n'est pas sa vraie mere. Sa memoire, comme celle de tout enfant, est fragile, elle ne tient qu'a un fil, qu'a des bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec Gouti, sa peluche... Vasile le croit pourtant. Et pressent le danger. Jeudi 4 novembre 2015, tout bascule. Le compte a rebours a commence. Qui est Malone?

Premier chapitre