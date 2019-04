Extrait

Version grand format ISBN : 9782408004736 Editeur : Milan Prix grand format : 15,90 € Acheter le livre

avec chaPitre.com Version numérique ISBN : 9782408001834 Editeur : Editions Milan Prix grand format : 10,90 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

SOIXANTE SECONDES.

SEPT ETAGES.

TROIS LOIS.



Quand quelqu'un est tué par balle dans le quartier de Will, il y a trois règles :

1) Ne pas pleurer.

2) Ne pas balancer.

3) Se venger.

Et Shawn, le frère de Will, vient d'être assassiné. Un roman coup de poing écrit en vers.

Premier chapitre