Extrait

Résumé du livre

Une famille regarde, inquiète et médusée, une conférence de presse du Général de Gaulle à la télévision. En direct, le fils de treize ans comprend qu’on peut avoir à quitter son pays natal, sa langue, sa maison. Comme ses parents chassés de chez eux quelques années plus tôt. Bouleversé, il veut savoir comment ça s’est passé, quand et comment on décide de partir, ce qu’on emporte dans ses valises, ce qu’on laisse derrière soi. Mais à toutes ses questions, personne ne répond vraiment, comme si on lui cachait quelque chose.



En interceptant des récits qui ne lui sont pas destinés, l’enfant reconstitue les menaces, le départ, les adieux, et recoud les différents pans d’une histoire qui entrelace l’amour et le secret, l’exil et les films hollywoodiens, l’Orient et l’Occident…

Premier chapitre