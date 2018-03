Extrait

Version grand format ISBN : 9782745986672 Editeur : Milan Prix grand format : 16.90 € Acheter le livre

avec chaPitre.com Version numérique ISBN : 9782745998897 Editeur : Editions Milan Prix grand format : 16.90..1.77288564... Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Julia a la capacité inhabituelle de se rendre invisible. elle ne disparaît pas exactement. elle se contente de reculer en un point de l'espace où la plupart des gens ne peuvent plus la percevoir. c'est une particularité dangereuse dans un monde qui a interdit toutes les formes de magie et noie les sorcières dans des cérémonies publiques. Mais c'est utile pour un voleur et un espion. Et Julia l'a compris : le crime paye.

Elle est d'ailleurs très bien payée pour infiltrer la grande maison de Mme och, espionner ses locataires étranges et s'informer sur les transactions suspectes qui s'y déroulent. Un jour, arrivent une femme et son fils, théo.

Julia comprend qu'elle est en fait payée pour enlever l'enfant à sa mère, une sorcière, et à Mme och, qui est une Xianren, un être issu des profondeurs du temps, au pouvoir très étendu. Un contrat que Julia, bien que réticente, remplit.



Rongée par la culpabilité, Julia propose alors à Mme och d'aller récupérer théo. au péril de leur vie, Julia, sa bande de voleurs et toute l'étrange mai- sonnée de Mme och se lancent sur la piste de l'enfant. au cours de cette opération de sauvetage, Julia s'aperçoit qu'elle est en mesure de lutter contre des créatures aussi puissantes que les Xianrens. Mais elle découvre aussi qu'elle peut reculer encore plus loin, toujours plus loin dans l'espace, pour atteindre des lieux inconnus qui ressemblent fort aux enfers. et, dans ces lieux, elle a l'impression d'être elle-même une créature infernale.

Désormais, elle a deux obsessions : la protection de théo et la réponse à la double question : qu'est-elle, au fond ? Quelle est la nature de son pouvoir ?

Traduction Jacqueline Odin

Premier chapitre