Extrait

Résumé du livre

Hoorvermanof Vanoi est issu d'une famille d'origine russe, jadis détentrice de la Banque Privée d'Affaires, qui, à cause des convulsions de la Russie du début du XXème siècle, s'était réfugiée à Paris où elle fonda cette fois-ci, en 1911, la Banque Privée d'Investissement. L'essor de cette banque réveilla de fortes convoitises de la part de deux autres familles d'origine russe qui s'installèrent elles aussi à Paris à la même époque. Youri Tchevanov et Florent Nikovich, banquiers tous les deux et représentants les plus importants de ces deux familles, s'associèrent dans le but d'usurper, par vengeance, toute la fortune de la famille Vanoi sous prétexte que celle-ci avait autrefois, en Russie, ruiné leurs aïeux. Hoorvermanof Vanoi doit se battre pour la survie de sa famille face aux attaques de ses faux amis et d'autres gens de leur entourage également sans scrupules: Myriam Harp et Thérèse Soça, d'une part, et de l'autre, du capitaliste sans âme, Eric Doré, l'actuel P.D.G de la banque. Les

attaques contre sa famille sont telles que Hoorvermanof fait appel à un ami fidèle de la famille Vanoi, Raphaël Rocher, et président de l'entreprise ProSécurité. Seul contre tous, Hoovermanof fait une rencontre décisive, une femme exceptionnelle, Vénus Host, qui devient son épouse et son meilleur atout.

Premier chapitre