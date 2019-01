Extrait

Version grand format ISBN : 9791032903308 Editeur : L'Observatoire

Version numérique ISBN : 9791032903315 Editeur : Humensis



Résumé du livre

Ils sont six cents, sans abri, sans pays et sans destin. Parias magnifiques, ils sont " les dévastés ".

Leur espoir est porté par un homme, Nacho Morales. Polyglotte estropié, prophète athée, ce joueur d'échecs cultivé, qui conte des histoires pour faire comprendre le monde à son peuple, veut le mener jusqu'à la terre promise. Envers et contre tout, il a décidé de les établir dans la célèbre Tour des Torres, un gratte-ciel abandonné de soixante étages dans la mégalopole de Favelada.

Ainsi commence l'aventure épique et spectaculaire des dévastés, qui leur demandera de faire face à un déluge biblique, des policiers corrompus, une armée de libellules ou des gangsters illuminés, dans une lutte toujours héroïque et souvent comique pour la survie et la dignité.

traduction Camille Nivelle (espagnol)

