Extrait

Résumé du livre

Mai 1988 ; Stéphane - jumeau de Chloé - assiste impuissant à l'euthanasie de son fidèle complice Ben. L'évènement intolérable est la première pierre à l'édifice qui constituera la personnalité du jeune Martin.

Au début du millénaire, Stéphane gravit allègrement les marches de la réussite. Pervers et narcissique ; il est prêt à tout pour s'élever socialement et politiquement. Il épouse la proie rêvée en la personne de Lara-Leïla intelligente, pétillante et naïve.

Les années s'écoulent et les victimes de Stéphane affluent... Au sein de la multinationale qui l'emploie, dans son mouvement politique d'extrême droite, dans des hôtels douteux... Détournements de fonds, actes de cruauté, dépravation ; le criminel bénéficie de la protection de Tout-Puissants.



L'alliance pathétique avec Lara-Leïla connaît ses aléas les plus abjects quand Stéphane s'empêtre dans ses souvenirs d'enfance... Manipulée et instrumentalisée par Stéphane, Lara-Leïla sombre et devient l'ombre d'elle-même, jusqu'au jour où...

