Extrait

Version grand format ISBN : 9791030701821 Editeur : Au Diable Vauvert Prix grand format : 23 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

Dans un village rural du nord, la légende raconte qu'un chien noir fantôme sort de l'obscurité et vous tue.

Ombre Moon est sur la route depuis un bout de temps mais, ce soir, il ne se sent pas d'aller plus loin, pas sous la pluie battante. Par chance, il fait la route qui le mène chez lui avec un couple d'Anglais sympathiques qui lui offrent le logis pour la nuit, du whisky et lui racontent les histoires locales.

Mais lorsque l'homme perd connaissance sur le chemin, Ombre comprend qu'il y a une chose qu'on ne lui a pas racontée à propos de cet endroit : une chose ancienne, provenant des entrailles-mêmes du village. Une chose cachée dans l'obscurité et qui les suit tous.

Premier chapitre