Extrait

Résumé du livre

Compositeur et guitariste de talent (on l'appelait en son temps " le Haydn de la guitare ") François de Fossa est surtout un aventurier à la vie extraordinaire.Il a adressé, de 1793 à 1827, plus de 300 lettres à sa soeur restée à Perpignan, leur ville natale, alors qu'il courait le monde.D'une écriture et d'un style élégants elles décrivent une existence passionnante, pleine d'imprévus, de rebondissements, d'anecdotes et révèlent un homme exceptionnel par son intelligence et sa lucidité.

Premier chapitre