Résumé du livre

Vivre avec un démon – un véritable démon ! – à l'intérieur de soi n'est pas chose facile... Surtout si votre famille, après l'avoir découvert, veut vous faire disparaître...



Prosper Redding, pourtant, va devoir s'habituer. Alastor, le démon qui, progressivement, prend possession de lui, ne semble pas décidé à le laisser tranquille. Il a des comptes à régler avec la famille Redding et Prosper fait partie de son plan.



Prosper pourra-t-il compter sur l'aide de son oncle Barnabas et de sa cousine Nell ? Ou sera-t-il obligé, comme l'ont fait ses ancêtres, de pactiser avec Alastor ?



Car les Redding pourraient s'avérer plus dangereux et démoniaques que le démon lui-même... Et Alastor serait alors seul capable de le protéger !



" Un premier tome contagieux et entraînant... Brillant, parfois terrifiant, et toujours drôle... " (Booklist)

Premier chapitre