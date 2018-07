Résumé du livre

L'extinction est la règle. La survie est l'exception.

Une station militaire de recherche, cachée dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie, envoie un message de détresse inquiétant : " Il y a eu une faille de sécurité. Qu'importe le résultat : Tuez-nous... tuez-nous tous. " Lorsque les secours arrivent sur place, ils font face à une situation apocalyptique : en plus des scientifiques, toute forme de vie aux alentours est anéantie ; même les bactéries n'ont pas survécu. Et le phénomène se propage à une vitesse effrayante.

Pour stopper l'inévitable, le commandant Gray Pierce et son équipe Sigma doivent affronter un danger qui provient d'un passé lointain, à une époque où l'Antarctique était verdoyant et où la vie sur Terre ne tenait qu'à un fil. Parviendront-ils à éviter l'extinction prochaine de l'humanité ?

Leslie Boitelle-tessier (Traducteur)

Premier chapitre

À David.

Tu me permets à la fois de garder les pieds sur terre

et de tutoyer les nuages… ce qui n’est pas chose aisée !

ANTARCTIQUE



* * *

NOTES HISTORIQUES



* * *

Au fil de l’histoire, le savoir croît et décroît, avance et recule. Ce qui était connu jadis retombe dans l’oubli, perdu parfois durant des siècles, pour n’être redécouvert que beaucoup plus tard.

Il y a plusieurs milliers d’années, les Mayas ont étudié la course des étoiles et établi un calendrier qui, en deux mille cinq cents ans, ne s’est pas trompé d’un seul jour. À reproduire aujourd’hui, leur prouesse astronomique nécessiterait des siècles de travail ! De même, à l’apogée de l’Empire byzantin, les conditions de la guerre ont été bouleversées par l’invention du feu grégeois, puissant engin incendiaire dont l’eau ne pouvait venir à bout. La recette de cette drôle d’arme a pourtant été égarée au Xe siècle et n’a été remise au goût du jour que par la création, dans les années 1940, de son équivalent le plus proche : le napalm.

Comment un tel savoir a-t-il pu se perdre corps et biens ? Eh bien, nous en avons un exemple au Ier ou au IIe siècle, quand la célèbre Bibliothèque d’Alexandrie a été réduite en cendres. Construite en Égypte vers 300 avant J.-C., elle avait la réputation d’abriter plus d’un million de parchemins et c’était une mine d’informations qui, sans nulle autre pareille sur Terre, attirait les érudits du monde entier. L’origine de l’incendie qui l’a ravagée demeure une énigme. Certains incriminent Jules César, qui a aussi fait incendier la flotte d’Alexandrie ; d’autres attribuent sa destruction à des conquérants arabes en maraude. Toujours est-il que les flammes ont anéanti une réserve phénoménale de connaissances séculaires qui, hélas ! ont disparu à jamais.

Il est néanmoins des secrets qui refusent d’être enterrés et je vais vous narrer l’histoire d’un de ces sombres mystères, un savoir si dangereux qu’il ne pouvait pas être complètement perdu.

NOTES SCIENTIFIQUES



* * *

La vie sur Terre a toujours été une affaire d’équilibrage – un réseau d’interconnectivités à la fois complexe et étonnamment fragile. Il suffit de supprimer, voire de modifier, quelques éléments clés pour que l’ensemble du système vacille et tombe en miettes.

Une pareille déroute – ou extinction massive – s’est produite cinq fois dans le passé géologique de notre planète. La première nous a frappés il y a quatre cents millions d’années, quand la majeure partie des créatures marines ont disparu. La troisième a touché autant les zones continentales que les océans à la fin du Permien : elle a éliminé quatre-vingt-dix pour cent des espèces mondiales et il s’en est fallu d’un cheveu pour que la vie sur Terre ne soit entièrement éradiquée. La cinquième et plus récente extinction, qui a eu raison des dinosaures, a instauré l’ère des mammifères et bouleversé le monde à jamais.