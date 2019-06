Résumé du livre

Le psychologue Samuel Comblez, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, donne toute son expertise pour aider les parents à accompagner leur adolescent dans la découverte de la sexualité.

Encore enfant, déjà adulte, l'adolescent qui s'affirme, se cherche et se découvre, suscite chez parents à la fois tendresse, agacement et parfois inquiétude. Comment accompagner ce mouvement, être à ses côté pour favoriser son sentiment de sécurité et prendre de la distance pour le laisser construire son identité. Un vrai jeu d'équilibriste.



Un exercice périlleux quand il s'agit d'aborder un sujet aussi délicat et sensible que celui de la sexualité. Une sexualité qui l'anime et éveille en lui autant de désir, de questionnements que de peurs. Que se passe-t-il dans son corps, dans sa tête, dans son cœur ? Et que se passe-t-il dans celle des parents, qui assistent à cette métamorphose ?

Premier chapitre

Introduction



* * *

Vous avez ouvert ce livre parce que vous vous souciez de ce que votre adolescent a de plus intime, de plus secret, et donc de plus complexe à envisager pour vous : sa sexualité. Être parent ne s’apprend pas, c’est une posture très personnelle que chacun découvre au fil de ses expériences. Eh bien, il en va de même quand il s’agit de parler de sexualité : vous n’apprendrez pas un code de bonne conduite parentale, vous le découvrirez vous-même.

Aucun parent n’envisage aisément la sexualité de son enfant tant elle signe l’entrée dans le monde adulte, et donc la fin de cette relation privilégiée, protégée, merveilleuse que vous entretenez avec votre « petit » depuis sa naissance. Néanmoins, tous les parents savent que la sexualité, c’est la vie ! Quoi qu’il arrive, un ado y sera confronté tôt ou tard. Bouleversante pour lui, elle l’est tout autant pour vous, car elle bouscule vos repères et vos projections.

Rassurez-vous, la plupart des jeunes d’aujourd’hui vont bien. Ils identifient toujours et encore leurs parents comme des sources d’information fiables et protectrices. Même si les apparences sont trompeuses et s’il est de coutume de croire que la parole des aînés n’est plus entendue, les adolescents ont de l’estime pour le discours de leurs parents, dont ils attendent beaucoup. Mais quand l’enfant grandit, il accède aussi à de nouveaux moyens de connaissance. Les adolescents sont soumis à un flot incessant et angoissant d’informations ; ils ont besoin de prendre du recul, de les trier. Les copains, Internet, la télévision sont autant d’occasions d’enrichir leur savoir, mais aussi, et c’est là que le bât blesse, de perturber, voire de polluer leurs croyances et leurs comportements.

Alors que faire ? Quel sujet délicat ! Le passer sous silence ? Vous seriez négligent ou, pire, inconscient, tant le sujet est important. En parler en permanence ou trop tôt ? Vous seriez intrusif, irresponsable, voire incestueux. Tout est question d’équilibre et de paroles vraies. Le sujet reste tabou, certes, mais il est incontournable.

Cet ouvrage vous permettra de comprendre ce qu’est un adolescent aujourd’hui pour savoir quelles sont ses attentes, ses préoccupations et ses envies. Vous saurez ce qui se passe dans sa tête et dans son corps, et donc, quand et comment lui parler et le protéger des risques et des dangers.

Les parents perdent souvent confiance lors de l’adolescence de leurs enfants, ils se sentent mis de côté, jugés, malmenés. Pourtant, les jeunes demandent (en silence, évidemment) solidité, force et courage. Ils souffrent quand les adultes n’osent plus, ou abandonnent. Ils ont besoin de cadres, de contradictions et de repères. Il ne s’agit pas de les rabaisser ou de les humilier, mais de leur permettre de grandir et de trouver leur place dans la société.

La sexualité a ceci de particulier qu’elle interroge l’intime et renvoie chacun à ses pratiques. Comment parler de sexualité sans parler de soi, sans risquer de choquer ou de banaliser le sujet ? C’est aussi l’objectif de ce livre : vous aider à trouver la bonne posture et les mots justes. Non pas en vous donnant des leçons ou en vous apprenant des discours tout faits, mais en vous aidant à vous convaincre que vous en savez bien plus que vous ne le pensez ; que vos valeurs, vos idées, vos repères ne s’envolent pas quand surgit le sujet tant redouté de la sexualité. Faites-vous confiance et croyez en votre adolescent, tel est le leitmotiv de cet ouvrage.