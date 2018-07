Extrait

Résumé du livre

Un voyage envoûtant. Un ennemi ancestral. Une amitié indestructible.

" Chacun de nous porte sur sa peau la carte de sa vie, dans sa façon de se mouvoir et même dans sa façon de grandir "



Alors qu'il est interdit de quitter l'île de Joya, Isabella rêve des contrées lointaines que son père a un jour visitées et cartographiées. Quand sa meilleure amie disparaît, Isabella est résolue à faire partie de l'équipe de recherches. Guidée par une carte ancienne, appartenant à sa famille depuis des générations, et par sa connaissance des étoiles, Isabella prend part à l'expédition et navigue dans les dangereux Territoires Oubliés. Mais sous leurs pas, un mythe féroce s'agite dans son sommeil...



" Une histoire hypnotisante et envoûtante, débordant d'aventures, de feu et de cœur, qui se lit comme un conte de fées vieux de mille ans... Un futur classique. "Melinda Salisbury, auteure de L'Héritière

