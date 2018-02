Extrait

Résumé du livre

La femme du boulanger s'est enfuie avec un berger.

Le boulanger se saoule et ne fait plus de pain. tous les habitants du village - y compris les ennemis légendaires, l'instituteur et le curé - s'unissent pour retrouver la femme du boulanger. le marquis prend la direction des opérations... ultime adaptation de giono par pagnol (ici un passage de jean le bleu), la femme du boulanger (1938), partition musicale pour raimu et orchestre, est sans doute l'oeuvre la plus célèbre du cinéaste.

Chaque scène a acquis le statut de classique, et c'est après avoir vu et revu ce film, un de ses préférés, qu'orson welles a demandé - trop tard - à rencontrer raimu, qu'il jugeait le plus grand acteur du monde. " je l'ai vu ce matin, sur sa figure, brusquement elle m'aime d'amour. et tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit ? elle m'a dit : "si tu es un homme, trouve-toi derrière l'église à cinq heures, avec un cheval : tu m'emporteras où tu voudras.



"elle quitte son mari, sa boulangerie, ses sous, son pain. elle veut tout perdre pour moi. à cinq heures derrière l'église... "

Premier chapitre