Extrait

Résumé du livre

" Aucun de nous n'était d'accord sur la façon dont cela avait réellement commencé. Etait-ce lorsque nous nous étions mis à dessiner des bonhommes à la craie ? Ou lorsqu'ils sont apparus tout seul ? Etait-ce à partir du terrible accident ? Ou quand ils ont découvert le premier corps ? ".



Tout avait commencé quand Eddie avait 12 ans. La première fois qu'Eddie avait rencontré l'Homme craie. C'était ce dernier qui avait donné à Eddie l'idée de dessiner à la craie : un moyen de laisser des messages secrets à son groupe d'amis. Et c'était marrant au départ... jusqu'à ce qu'ils découvrent le corps d'une jeune fille...



Trente ans plus tard, Eddie pense que le passé est derrière lui. Mais, lorsqu'il reçoit une lettre contenant un morceau de craie et un dessin, il comprend que l'histoire se répète... et que le jeu n'est jamais terminé.

(traduction, Thibaud Eliroff)

Premier chapitre