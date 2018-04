Extrait

Résumé du livre

Une aventure hors-norme, portée par une héroïne déterminée et prête à tout pour réussir, à travers un décor grandiose.

Imaginez une île au relief escarpé. Tous les deux ans s'y déroule le " trek du Pownal ", une course en montagne suivie par des milliers d'internautes. Trente concurrents prennent le départ cette année, en autonomie presque totale. Pour la plupart d'entre eux, tenter l'aventure, c'est caresser l'espoir de quitter l'île. Pour Juno, l'argent de la victoire est surtout le seul moyen de sauver sa famille du naufrage.

Elle sait que, avant elle, d'autres se sont gravement blessés sur le parcours. Elle sait qu'il lui faudra affronter les crêtes vertigineuses, les dangers de la forêt, les bêtes sauvages, les autres concurrents et leurs redoutables stratégies.

Mais est-elle préparée à la douleur quotidienne, aux souvenirs qui anéantissent ? A tout perdre si elle ne gagne pas ?

A l'épreuve de sa propre détermination, Juno entame sa traversée pour y apprendre l'amour qui sauve et la dure marche du monde.

