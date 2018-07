Extrait

Résumé du livre

Dans la Nouvelle Aquitaine, de Limoges à Bayonne, ce roman relate l'histoire des de Labardière à l'approche et durant la seconde guerre mondiale. Il est beau leur château, véritable phare et havre de paix. Loin de ses murs séculaires, tous savent qu'il est là toujours prêt à les accueillir. Avant la guerre dans cette famille unie, chacun affiche ses idées. Les uns, dans la droite ligne de leurs aïeux, sont d'ardents défenseurs des dictatures allemandes ou italiennes. Ils réclament le retour du Roi en participant aux " Croix de Feu ". D'autres partagent les idées pacifiques des gouvernants de la troisième République. En temps de paix, ce sont surtout des joutes verbales qui animent les réunions familiales. Mais avec la défaite et l'invasion Nazi, l'esprit de famille résistera-t-il aux contraintes de l'occupation ? A la divergence des courants nationaux ? Au milieu du fracas des bombardements, alors que la guerre fait rage entre maquisards et miliciens, la vie d'un enfant de la famille est

en jeu. La famille saura-t-elle s'unir pour trouver les solutions permettant de sauver ce bébé ?

