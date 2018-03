Extrait

Version grand format ISBN : 9782092580073 Editeur : Nathan Prix grand format : 16.95 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

" Quand j'étais petite, j'imaginais ma vie à vingt ans. J'irais à la fac à New York, je partagerais une petite chambre avec une coloc râleuse, et mon copain m'appellerait "chérie".

Je viens d'avoir vingt ans. Je vais à la fac à Tokyo, je partage une grande maison avec six colocs géniaux, et ma copine m'appelle "ma petite otarie".

Alors oui, je suis peut-être pas très forte en imagination de vie. Mais tu sais quoi ? C'est pas grave.

La vie, c'est comme une blague. C'est plus rigolo quand t'as pas deviné la fin. "

Premier chapitre