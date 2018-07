Extrait

Résumé du livre

Le succès du net enfin en version livre !

Un univers complet et une aventure épique, peuplée de créatures maléfiques et fascinantes, dans laquelle le choix d'un animal totem sera déterminante... Une héroïne au destin extraordinaire, en quête de sa véritable nature. Le premier tome de la saga " Lune Pourpre " de l'auteure/blogueuse Laëtitia Danae." Un jour, on m'a dit que ce pouvoir exacerbé qui grandissait en moi ne pouvait plus être caché. Pour le bien de toutes les espèces opprimées, je me devais d'être une initiée ". Lilith, fille de paysan, vit en autarcie dans un village reculé, rongé par les superstitions et les cultes de divinités. Obligée de dissimuler sa vraie nature, elle reçoit un jour la visite d'un homme très singulier, qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités, dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Hibendrill sa splendeur d'antan. Une aventure extraordinaire à la rencontre d'une jeune fille au destin singulier, qui devra partir en quête de sa véritable nature.

