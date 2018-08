Extrait

Version numérique ISBN : 9782081424593 Editeur : Flammarion jeunesse Prix grand format : 12.00...76892502....

Résumé du livre

« ─ On est bien, hein ?

─ Oui, on est bien.

Je contemplais les petits nuages paresseux suspendus dans l’azur. Plus rien d’autre n’existait, il n’y avait plus que l’herbe, nous et le ciel. L’éternité. »

C’est la guerre. Gabrielle, surnommée Fil de fer, doit quitter son village pour fuir sur les routes de France avec sa famille. Au cours d’un exode dur et périlleux, Fil de fer rencontre un garçon mystérieux. C’est le coup de foudre. Qui est ce beau jeune homme qui n’a jamais faim ou soif ?

Premier chapitre