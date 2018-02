Extrait

Résumé du livre

Il y a un siècle, après une guerre meurtrière, la Terre a été colonisée par une civilisation extraterrestre à la technologie avancée : les Zhrees. Même si la paix a finalement été instaurée entre les deux peuples, les Zhrees dominent clairement la planète, l'utilisant comme avant poste militaire et source de matières premières. Sapience, un groupe de résistants, lutte activement pour le retrait des Zhrees et l'indépendance du genre humain.Donovan, 17 ans, est chargé quant à lui de faire régner l'ordre. À l'âge de cinq ans, il a été sélectionné pour être un EXO, un soldat d'élite des Zhrees. Grâce à la technologie extraterrestre, son corps a été renforcé par une exo-armure, le rendant quasi-invincible. Il est aussi le fils du Chef du gouvernement qui collabore avec les Zhrees. Tout ceci destine le jeune homme à un brillant avenir. Jusqu'au jour où une intervention tourne mal et que Donovan est enlevé par Sapience. Il retrouve alors sa mère - celle-ci avait disparu quand il était enfant -, qui est devenue un membre haut placé de la résistance. Peu à peu, Donovan découvre qu'une menace plus grande pèse sur la Terre et que le destin de l'humanité repose maintenant sur ses épaules. Tiraillé entre son devoir d'Exo et son amour pour Anya, une jeune résistante, la tâche s'annonce ardue pour le jeune homme...

Premier chapitre