Extrait

Version grand format ISBN : 9782312066172 Editeur : Editions Du Net Prix grand format : 17 € Acheter le livre

avec chaPitre.com

Résumé du livre

A tous ceux que j'aime et qui illuminent ma vie.

Spécialement à mes parents que j'aime tendrement.

Ces quelques mots pour qu'ils aient le coeur au chaud.

Je ne pourrais rien écrire sans ce qu'ils me donnent.

Et qui me donne envie dire tout ce qui est beau.

Pour eux, ces quelques rimes et ces jeux de mots.

Premier chapitre