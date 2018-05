Extrait

Résumé du livre

En combinant différents ADN d'insectes et d'animaux, Lucas Belrêve, un généticien, a réussi l'impossible : il a donné vie aux dragons ! Les visiteurs affluent des quatre coins du monde pour admirer les Sylvérites, les Gryphlions, les Vouivrards ou les Azuréens. Et, pour la première fois depuis la création de Dragon Park, des dragons se sont reproduits naturellement : trois oeufs de Volcaons vont bientôt éclore !

Nino Belrêve, le fils de Lucas, vit sur l'île avec sa grande soeur Louison. Depuis la disparition de leur père il y a cinq ans, les deux enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Leur mère, une scientifique, parcourt le monde pour ses recherches et les laisse souvent seuls. Nino passe le plus clair de son temps chez son ami Oscar Peticare. Louison, elle, loge à l'Académie Saint Hydre, une école d'apprentis-dragonnautes. Nino est ravi : il va enfin intégrer l'Académie à la rentrée et apprendre à chevaucher des dragons...

Aujourd'hui, Dragon Park fête ses 10 ans ! L'arène principale est pleine à craquer de visiteurs venus pour assister à la grande parade des dragons. Mais alors que Louison exécute des loopings sur le dos de Néphryte, son dragon, une gigantesque explosion retentit dans le parc.

Premier chapitre