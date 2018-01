Extrait

Résumé du livre

Je me nomme Gabriel Wells.

Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais personnellement :

Moi-même.

J'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui.

Pour résoudre cette énigme j'ai eu la chance de rencontrer Lucy Filipini.

En tant que médium professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes des défunts.

Et c'est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous allons tenter de percer le mystère de ma mort.



