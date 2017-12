Extrait

Résumé du livre

La vengeance d'un homme auquel on a tout pris, même la raison. Un amour condamné au destin des étoiles filantes...



Officier français de retour d'Afghanistan, grande gueule désespérée par ce qu'est devenue la France, personnage hors norme, LuciusScrofa surgit avec sa Harley Davidson chez son ancien lieutenant. Anastasie, la nièce de ce dernier, est là, jeune, lumineuse. Elle est fascinée par cette force de la nature qu'est Scrofa, il est séduit par sa fraîcheur. Après une nuit d'amour, ils partent tous les deux en Harley pour ce qu'Anastasie découvrira être la dernière virée de Scrofa, une cavale furieuse et mystique à travers le pays, une course vers l'ultime sacrifice.

Réflexion sur le sel de la vie et l'évolution de notre monde, plaisir de la route, montage de fusils à pompe, scènes de passion truculentes... Une histoire d'amour et de mort tout en dialogues. Un véritable bijou littéraire.

