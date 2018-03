Extrait

Résumé du livre

Dans les années quatre-vingt, la reprise économique portée par un président de la République de droite, Laurent Montcénac, génère toujours plus de besoins énergétiques. Les centrales nucléaires deviennent essentielles. Signe de cette activité, les convois de déchets nucléaires sillonnent la France par fer et par route.

Une nuit pluvieuse d'avril, un commando terroriste s'empare dans la campagne nivernaise d'un " château " de transport de plutonium à destination du centre de retraitement de La Hague, en provenance du surrégénérateur de Creys-Malville.



Les terroristes, qui tiennent en otage une famille de paysans, font bientôt connaître leurs exigences : obtenir la démission du président de la République sous la menace de faire exploser le container de plutonium usagé ; le nuage radioactif qui se formerait se répandrait sur la campagne environnante et la vallée de la Loire, mettant en danger la vie et la santé de dizaines de milliers d'habitants. Pendant que le gouvernement et le président de la République cherchent comment répondre à ce chantage, les populations locales victimes potentielles et la presse muselée par Montcénac vont s'inviter dans le conflit. Mais les terroristes souhaitent-ils réellement la démission du président ?

Premier chapitre