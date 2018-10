Extrait

Résumé du livre

CHAIR DE POULE 2 AU CINÉMA !

ET SI LES PIRES CRÉATURES D'HALLOWEEN PRENAIENT VIE ?



Sarah ne supporte plus son petit frère. Sonny a une fâcheuse tendance à attirer les ennuis, et c'est toujours elle qui doit tout arranger.

Un jour, alors que Sonny et son meilleur ami Sam, explorent une vieille maison abandonnée, ils découvrent au fond d'une caisse, une étrange poupée ventriloque. La créature qu'ils tiennent entre leurs mains n'est autre que Slappy, le pantin maléfique. Et quand ce dernier prend vie, gare à ceux qui le contrarient !

Sarah, Sonny et Sam tentent de s'en débarrasser, mais Slappy s'évanouit dans la nature... la nuit d'Halloween. La ville est en fête, et le pantin, furieux, est bien décidé à utiliser sa magie pour réveiller tous les monstres qu'il rencontre. Et ils sont déchainés !



traduction Sophie Alibert

Premier chapitre