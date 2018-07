Extrait

Résumé du livre

Un roman pétillant et touchant, mené par une héroine irrésistible, qui se penche sur la famille et les détours improbables que peut prendre la vie.

Après avoir fait preuve d'un comportement pour le moins étrange, Howard Young, éminent professeur d'histoire, vient d'être diagnostiqué comme souffrant de la maladie d'Alzheimer.

Quand sa femme demande l'aide de leur fille Ruth, celle-ci s'installe dans la maison parentale pour une année. À trente ans, en proie à ses propres doutes et confrontée à une vie qui ne ressemble pas à ce qu'elle avait imaginé, Ruth se retrouve plongée dans le joyeux chaos qui règne au sein de la famille : entre les rares moments de lucidité de son père et le

comportement erratique de sa mère, la situation s'annonce plus compliquée que prévu.

Un premier roman aussi frais qu'original, parsemé d'anecdotes loufoques, d'humour et d'humanité.

Caroline Bouet (Traducteur)

Premier chapitre