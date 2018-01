Résumé du livre

Premier chapitre

Avant-propos

Les relations humaines sont essentielles au développement personnel. Nous avons toujours tendance à imiter les gens avec qui nous passons le plus de temps. Ce comportement n’est pas volontaire, il est inconscient. Il s’adapte à notre entourage, c’est une preuve sociale. Nous voulons être acceptés par nos amis, mis en valeur par eux.

Le moyen le plus simple de s’intégrer et de se sentir valorisé, pensons-nous, est de partager les mêmes passions et d’avoir les mêmes sujets de conversation que les personnes que nous côtoyons le plus souvent.

Nous croyons progresser avec les êtres qui nous sont les plus chers mais en réalité nous nous enfermons dans une façon de penser monotone et fermons notre esprit.

Certains estiment que pour progresser, il ne faut côtoyer que des gens intelligents et cultivés, des gens qui réussissent. Bien entendu, c’est un bon conseil mais il n’est pas suffisant.

Toutes les personnes avec qui nous discutons ont des points de vue et des idées sur le monde qui nous entoure. En général, plus ces personnes sont différentes plus leurs points de vue le sont aussi.

Imaginez quel pourrait être le point de vue d’un ingénieur, d’une comédienne, d’un ouvrier, d’un médecin, d’un trader, d’une étudiante, d’un artiste, etc. Chacune de ces personnes aura sa propre vision du bonheur.

Plus le milieu socioprofessionnel dans lequel évolue une personne sera différent du vôtre, plus il y aura de probabilité que son point de vue diffère aussi du vôtre.

Si vous avez la chance d’avoir des amis issus de milieux différents alors gardez-les et discutez le plus possible avec eux. Les différences de raisonnement que vous pourrez constater seront une source d’enrichissement inépuisable.

Vous serez au cœur d’un cercle vertueux et d’une synergie d’idées exceptionnelles.

Vous pourrez construire votre vision en fonction des interactions que vous aurez avec ces personnes. Automatiquement, vous serez plus nuancés, plus réfléchis, plus riches que la plupart des gens.

Les gens qui pensent différemment des autres ont souvent des comportements créatifs : ils rêvassent, regardent tout ce qui se trouve autour d’eux, travaillent aux heures qui les arrangent, passent du temps seuls, contournent les obstacles de la vie, recherchent de nouvelles expériences, tirent profit de leurs échecs, posent les bonnes questions, observent les gens, prennent des risques, s’expriment le plus souvent possible, consacrent du temps à la méditation, s’évadent par la pensée, perdent la notion du temps, s’entourent de beauté, relient les points, font bouger les choses, réalisent leurs vraies passions.

Peut-être êtes-vous de ceux-là ?

Dispensaire

« Le Paradis n’est peut-être qu’un genre d’hospice, quand plus personne ne peut vous accueillir sur terre. »

(Umberto Eco)

« Nous querellons les malheureux pour nous dispenser de les plaindre. »

(Pensées et Maximes de Luc de Clapiers,

marquis de Vauvenargues)