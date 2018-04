Extrait

Version numérique ISBN : 9782747094252 Editeur : Bayard Jeunesse Prix grand format : 3.99 €

Résumé du livre

Voilà 400 jours qu'Emily, 18 ans, a perdu l'amour de sa vie, Matt, dans un accident de voiture.Transgressant les règles, elle a enquêté et retrouvé l'identité de celui qui a reçu le coeur de Matt. Ce 400e jour, elle se résout à prendre sa voiture pour "le voir", rien de plus, elle se l'est promis. Mais ils se parlent. En essayant de s'enfuir, elle emboutit le minibus de Colton et s'ouvre la lèvre. Il l'emmène à l'hôpital pour des points de suture.Le lendemain, il vient chez elle et lui offre un tournesol, la même fleur que Matt lui avait offerte la première fois...Colton travaille dans le magasin de location de kayaks de ses parents et offre de l'initier. Première journée en mer, suivie de nombreuses autres. Il lui fait découvrir des endroits magnifiques. Tous deux reprennent ensemble goût à la vie et se guérissent l'un l'autre, sans jamais évoquer leur drame personnel. Plus le temps passe, moins Emily trouve le courage de lui avouer la vérité. Elle finit par tomber vraiment amoureuse, et lui aussi...

Premier chapitre